これ、全部【ダイソー】で買えるのぉおお！？ 大人が冬に試したい！「保湿グッズ」

日用品を買いに【ダイソー】へ出掛けたら、チェックしてほしいのが美容コーナー。乾燥が厳しいこの時期、いつものケアに加えたくなる「保湿グッズ」が勢揃いしています。大人世代にうれしい成分のスキンケア用品や痒いところに手が届く便利グッズなど、ジャンルは色々。普段のお手入れを頭に浮かべながら、自分に合うものを選んでみて。

大きめカバーでフェイスケアがクラスアップ

【ダイソー】「おうちケアフェイス・ネックカバー」\330（税込）

フェイスクリームやリップクリームでケアした肌を、乾燥から守ってくれる布タイプのカバーです。加湿器をかけていても、暖房で乾燥しやすいこの季節、1枚持っておくとケアの質が上がる予感。就寝中の冷え予防にもグッド。@ftn_picsレポーターのともさんによると、「前垂れは長めでデコルテあたりまでカバーできます」とのこと。カラーは、グレーとピンクの2色から選べます。

乾燥と日焼けを防ぐならビタミンに注目

【ダイソー】「VT エッセンシャルマスク（ビタミン）」\110（税込）

ハリや日焼けによるくすみにアプローチしたいなら、黄色いパッケージが目印のビタミンに特化したタイプを選んで。水溶性ビタミンのほか、トレハロースやヒアルロン酸Naなど保湿成分も配合。レポーターのKaori.Fさんは、「マスクをはがしてなじませていくと、触れたときにもっちり吸い付くような感触に変わり、時間が経つと、しっとり」と使用感についてコメント。低価格でストックにも向いています。

エイジングケアにうれしい保湿クリーム

【ダイソー】「VT リードルS クリーム（ペプチド） 」\550（税込）

年齢に応じた肌ケアにおいても、乾燥による小ジワを目立たせないことや、潤いを与えてハリ感をサポートするといった点で、保湿は欠かせません。吸収効率が高いとされているペプチドも、そのひとつとして取り入れたい要素。レポーターKaori.Fさんが「ミルクのように、肌にのせるとすーっと軽く伸び広がるタイプ」と使用感を語るように、重さがないことで毎日使いやすい印象です。

全身に使えるマスクシート

【ダイソー】「ボディマスクシート（2枚入り、全体用）」\110（税込）

常に見える顔だけでなく、ボディケア用品も充実しているダイソー。薄手の大きなシートは、決まった部位用ではなく、デコルテから脚まで好みに合わせて自由に使える仕様です。初めて使うときの肌荒れを心配することなく、お気に入りの化粧水でケアできるのが嬉しいところ。夏を迎える前に、試してみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S