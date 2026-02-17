岐阜県教育委員会は、ことし（2026年度･令和8年度）の公立高校の第一次・連携型選抜・通信制前期選抜の最終の出願状況･志願倍率を発表しました。

岐阜県内の公立高校の第一次・連携選抜は、3月4日（水）（一部の学校では5日（木）にも実施）に行われ、追検査は3月10日（火）（一部の学校では11日（水）にも実施）に行われます。

合格発表は、3月13日（金）です。また、同日に第二次選抜の募集人員も発表されます。

志願変更後の「第一次」「連携型選抜」「通信制前期選抜」の出願状況・志願倍率を画像で掲載します。

▼岐阜エリア（岐阜・岐阜北・岐阜工業など）

▼岐阜・西濃エリア（大垣北・大垣東・大垣南など）

▼西濃・中濃エリア（関・美濃加茂・可児・帝京大学可児・加茂など）

▼東濃・飛騨エリア（多治見・恵那・瑞浪など）

▼飛騨エリア（斐太・飛騨高山・益田清風など）定時制・通信制前期選抜

岐阜エリア（岐阜・岐阜北・岐阜工業など）の各校出願状況・倍率

岐阜・西濃エリア（大垣北・大垣東・大垣南など）の各校出願状況・倍率

西濃・中濃エリア（関・加茂・可児・多治見など）各校の出願状況・倍率

東濃・飛騨エリア（恵那・斐太・飛騨高山・益田清風など）の各校出願状況・倍率

定時制・通信制前期選抜の各校出願状況・倍率