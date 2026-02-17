終活クラブが、2026年4月より放送されるTVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』のオープニングテーマに、「転生願望」が決定したことを発表した。

本アニメは、人気の転生先の抜け道を探してはトンデモ転生を繰り返す痛快な異世界ストーリー。オープニングテーマの解禁にあわせて、クリエイター・くっきー！が作画した新作ビジュアルも公開された。

◾️終活クラブ・少年あああああ（Vo, G）コメント

「勇者の肋骨」アニメ化おめでとうございます！ 原作の雰囲気とぼくたち終活クラブの楽曲の雰囲気がバッチリ合っていたこともあり、すらすらと『転生願望』という曲を書くことができました。転生、何千回もしたいですよね。何度も原作を読み返す中で、これをどうやってアニメ化するんだろ〜？とは思っていたのですが、声優さん達のコメントを見るに、ヤバい作品に関わっちゃったかも、とは思っています。腹は決めました。

◾️TVアニメ『女神「異世界転生何になりたいですか」 俺「勇者の肋骨で」』

2026年4月放送開始 ▼スタッフ

原作 安泰 （『女神「異世界転生何になりたいですか」俺「勇者の肋骨で」』宝島社刊）

監督 ソエジマヤスフミ（「巌窟王」/デジタルディレクター・「ジョジョの奇妙な冒険」/ビジュアルディレクター・「あんさんぶるスターズ」/シリーズディレクター）

キャラクター原案 めばる

イメージイラスト コーポ

シリーズ構成 双城ジッパ

アニメーションキャラクター原案 熊之股 鍵次

キャラクターデザイン 松元 美季

プロップデザイン/美術デザイン CHICCHi

色彩設計 吉原 千晴

撮影監督 風本 皐

編集 たるみりさ

音響監督 濱野 高年

音響効果 小林 孝輔

音楽 浦木 裕太/小西 香葉/近藤 由紀夫/Nomi(バスクのスポーツ)/渡邉 峻冶

アニメーションプロデューサー 西澤 宏二

アニメーション制作 Qzil.la × S.o.K

製作 めがおれ製作委員会 ▼クリエイター

isai inc.／かに座／くっきー！／久米田康治／島猛／しんらしんげ／タイプゼロ／大門嵩／滝れーき

土屋萌児／Tichila JUNKLIN／檜垣賢一／ビヨゴンピクチャーズ／益山貴司／Maria Tokareva

山崎さやか／ルノアール兄弟 ▼キャスト

俺：阿部 敦 女神：M・A・O

紅鮭師匠：浪川 大輔 田中さん：関 俊彦 創造神：速水 奨 勇者ジヨーク：尾形貴弘(パンサー)

阿澄 佳奈／井口 裕香／井上 麻里奈

うえだ ゆうじ／内田 雄馬／緒方 恵美

岡本 信彦／金田 朋子／川澄 綾子

竹達 彩奈／千葉 繁／冨永 みーな

中井 和哉／日笠 陽子／檜山 修之

平野 義和／藤寺 美徳／マックスウェル・パワーズ

松本 梨香／三木 眞一郎／村瀬 歩 ほか ▼イントロダクション

転生先は…

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」！？

アニメーションの常識を覆す、異世界転生アニメが誕生！ 舞台は転生先を自由に選べる世界。

――しかし近頃は転生希望者の数が増えすぎて

「チート持ちハーレム勇者」は待ち時間が５万年！

「魔王」への転生すら千年単位の待ち時間が当たり前。

それなら、と主人公が選んだ転生先は

「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨」だった！ さらに、「ヤドカリ」や「野菜」に「リア充を爆発させる時に使う爆発物」まで、

次々と転生を繰り返し！？ アニメ映像に加えて、

ストップモーション、人形劇、実写など型破りな映像手法でお届けする、

塩対応な異世界転生担当の「女神さま」と、

トンデモ転生を繰り返す主人公「俺」の痛快異世界転生記！ ▼オープニングテーマ

終活クラブ「転生願望」 ▼Info

©安泰／宝島社／めがおれ製作委員会 ▼原作小説

著：安泰 イラスト：めばる イメージイラスト：コーポ 発行：株式会社宝島社

https://tkj.jp/book/?cd=TD012623 ▼原作あらすじ

主人公が決めた転生先は、ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者、の肋骨！？

舞台は、満足して昇天するまで好きな世界に転生を続けられる世界。ただし異世界転生もので人気の「チート持ちハーレム勇者」は、人気すぎて待ち時間が５万年……。それならと主人公が決めた転生先は、「ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者の、肋骨」！？ めんどくさがりな異世界転生担当の女神さまと、人気の転生先の抜け道を探してはトンデモ転生を繰り返す主人公の痛快異世界転生記！ 第8回ネット小説大賞受賞作。