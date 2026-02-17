サンボマスターが、明日リリースする『Naked E.P.』に先駆けて、「とまどうほどに照らしてくれ」のMVを公開した。

本楽曲は、2025年夏に「サッポロ生ビール黒ラベル」のCM「大人エレベーター」シリーズ第47弾の特別篇CM楽曲として起用されていた作品。公開されたMVでは、漫画家・小山ゆうじろうの全編描きおろしによる映像になっている。

サンボマスターのメンバーが小山の作品をかねてから愛読しており、オファーしたことでこのコラボレーションが実現したという。小山が熟考を重ね、『歌詞のワンフレーズワンフレーズが架空の「名シーン」の連なりになる』というコンセプトで描き下ろした作品に仕上がっているとのことだ。サンボマスターが放つ言葉のひとつひとつを、小山が丁寧に解釈し描きおろしたMVをぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/z2AsJN7Z28s

なお、『Naked E.P.』には「とまどうほどに照らしてくれ」のデモ段階の音を再構築、リミックスし、バンドそのもののサウンドを凝縮した「とまどうほどに照らしてくれ Naked」も収録している。

◾️『Naked E.P.』

2026年2月18日（水）リリース ◆ビクターオンラインストア限定セット（数量限定販売）※完売

Naked E.P.＋＝MONOLITHIC BUS STUDIO＝オリジナルポータブルカセットプレーヤー

価格：￥9,900（税込）

★購入者特典:メンバーセルフダビングカセットテープ

(メンバー手書きのシリアルナンバー＆ボイスメッセージ入り)

※カセットテープに収録される楽曲はCDと同内容。

予約：https://victor-store.jp/item/106165 ポータブルカセットプレイヤー ◆完全生産限定盤

CD 価格：￥2,750（税込） 品番：VICL-37804

予約：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37804.html ▼CD収録曲

M1.We Need Love & Peace

M2.真夏の夜に

M3.とまどうほどに照らしてくれ Naked

M4.We Need Love & Peace again

◾️＜サンボマスター全員優勝VICTORY25「全員優勝パレードツアー〜全員優勝決定シリーズ〜」＞ ※終了公演は省略 関西地区全員優勝決定戦

2026.02.23 (月) 祝 兵庫県・GLION ARENA KOBEOPEN 16:30 / START 18:00

(問)清水音和泉 06-6357-3666 (平日12:00〜17:00) / info@shimizuonsen.com 沖縄地区全員優勝決定戦

2026.03.01 (日) 沖縄県・那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場OPEN 17:00 / START 18:00

(問) PM AGENCY 098-898-1331 平日 11:00-15:00 中部地区全員優勝決定戦 day1

2026.03.12 (木) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00

(問) ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp 中部地区全員優勝決定戦 day2

2026.03.13(金) 愛知県・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホールOPEN 18:00 / START 19:00

(問) 株式会社ジェイルハウス (052)936-6041 / www.jailhouse.jp 山口隆杯全員優勝決定戦

2026.03.21 (土) 福島県・郡山市民文化センターOPEN 17:00 / START 18:00

(問)G.I.P. https://www.gip-web.co.jp/t/info 北海道地区全員優勝決定戦

2026.04.12 (日) 北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru・ウサノピア OPEN 17:00 / START 18:00

(問) Mount Alive 050-3504-8700 全日本全員優勝決定戦

2026.04.29 (水)祝 神奈川県・Kアリーナ OPEN 14:30 / START 16:00

(問) HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 2026年6月14日(日) 〜沖縄地区全員優勝決定戦〜 那覇文化芸術劇場 なはーと大劇場(沖縄県) ※振替公演

OPEN 17:00 / START 18:00

（3月1日（日）沖縄 覇文化芸術劇場 なはーと大劇場振替公演）

(問)PM AGENCY TEL :098-898-1331(平日 11:00-15:00) 2026年8月11日(火・祝) 〜関西地区全員優勝決定戦〜 GLION ARENA KOBE(兵庫県) ※振替公演

OPEN 16:30 / START 18:00

（2月23日（月/祝）神戸 GLION ARENA KOBE振替公演）

(問)清水音泉 TEL : 06-6357-3666 (平日12:00〜17:00) / info@shimizuonsen.com 詳細

https://www.sambomaster.com/special/victory25/zeiin-yuushou/