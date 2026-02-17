シント＝トロイデンが首位に勝ち点2差の2位をキープ

ベルギー1部STVVシント＝トロイデンは2月15日、リーグ第25節のズルテ・ワレヘム戦で3-2の勝利を収め、リーグ2位を堅持した。

プラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長が、チームの躍進について熱い言葉を寄せている。

降雪の影響でキックオフが30分遅れた一戦。ピッチはうっすらと雪化粧のまま行われると、チームは前半で2失点した。だが、前半終了間際にPKを獲得。キッカーの日本代表FW後藤啓介がきっちり決めて、今シーズン10点目、2桁得点に乗せると、シント＝トロイデンはその後に2点を奪って逆転勝利を手にした。

この勝利で、チームは第25節終了時点でリーグ2位につけ、首位ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズとはわずか勝ち点2差。第30節には直接対決を控えており、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場圏が現実味を帯びてきている。

西村氏は17日、自身のTikTokにて動画を投稿。「人口わずか4万人の街のクラブ、かつ日本人オーナーのチームが、初めてCLに行くかもしれないという信じられない状況」と驚きを明かしつつ、「我々が育てた選手が欧州で結果を出し、日本代表入りを通じて日本サッカーを強くしている」とコメント。プラチナスポンサーとして支える立場から「CL出場は長年の夢。いま、手に届きそうなところまで来ている」と語った。

同氏は3月8日に行われる第28節のセルクル・ブルージュ戦を、現地ベルギーで応援予定とのこと。DAZN視聴などを通じた応援を呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）