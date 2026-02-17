中村静香25年前のツインテ小学生姿に反響｢面影有るってかそのまんま｣　思い出のメロフォンも披露

グラビアアイドルで女優の中村静香(37)が17日までに自身のインスタグラムを更新。小学生時代の懐かしい写真を公開した。



【写真】愛らしい笑顔は今と同じ!25年前の懐かしい一枚

「なんと先日、25年前にタイムスリップしてきました」とつづり、「小学生のころマーチングバンドに所属し、メロフォンを担当していました。当時出演していた音楽祭が、今年の開催で最後になるとのこと。そして25年ぶりに顧問と再会。なんと、わたしも合奏に参加することに」と報告。子どもたちとともに金管楽器のひとつ「メロフォン」を演奏する姿などを投稿した。



続けて、「当日連絡なのに駆けつけてくれる同級生。天真爛漫でかわいい子どもたち。25年ぶりに持つメロフォンの重み。私の大好きな合奏した時の、あの一体感。懐かしい光景、よみがえる青春の日々。ステージ袖で涙ぐむマネージャーさん。泣く人、間違えてない?笑(でも嬉しかった)」などと感慨深かった一日を振り返り、「飛び入り参加にも関わらずこころよく迎えてくださった皆さま、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。



長髪を二つ分けし、笑顔でガッツポーズする小学生当時の写真も添え、「マーチングバンドで過ごした日々と、この日の出来事は一生の宝物です!幸せで夢のような一日をありがとうございました」と改めて謝意を記した。



愛らしい姿の投稿に、ファンからは「しーちゃん可愛い」「顔が小さい頃のまんまでびっくりや!」「ツインテールかわいい」「素敵な写真」「面影有るってかそのまんまじゃね」「学生時代がまた可愛すぎん」「かけがえのないとっても素敵な思い出」などのコメントが集まっている。



（よろず～ニュース編集部）