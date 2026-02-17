2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、メディテレーニアンハーバーにある「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」で提供される「スペシャルセット」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ スペシャルセット

価格：2,050円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2026年6月30日（火）

販売店舗：東京ディズニーシー「ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ」

トリュフの香りが贅沢なパスタと、定番のピッツァがセットになった満足感のあるメニュー。

メインの「スパゲッティ、シーフードのカルボナーラソース（トリュフ風味）」は、アサリやエビなどのシーフードが入ったカルボナーラで、トリュフの芳醇な香りが広がるひと皿です。

セットの「ピッツァ・マルゲリータ」は、25周年デザインの包材で提供される点にも注目。

ソフトドリンクが付いており、プラス390円で「スペシャルスパークリングドリンク」に変更することも可能です（生ビールはプラス440円、ワインはプラス640円、スパークリングワインはプラス1,140円）。

トリュフ香るパスタと記念パッケージのピッツァ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ スペシャルセットの紹介でした。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

(C)Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post パスタとピッツァを一度に味わう！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ スペシャルセット appeared first on Dtimes.