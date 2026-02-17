2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、ポートディスカバリーにある「ホライズンベイ・レストラン」で提供される「スペシャルセット」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ホライズンベイ・レストラン スペシャルセット

価格：2,840円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2026年9月14日（月）

販売店舗：東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」

お祝いのブーケをイメージしたハンバーグがメインのスペシャルセット。

ハンバーグの上には、マッシュポテトと彩りのよい野菜がトッピングされ、チーズソースとデミグラスソースで味わいます。

スープは、トマトと苺の甘酸っぱさを活かした、さっぱりとした味わいのガスパチョ風の冷製スープ。

デザートのレアチーズタルトには、25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーを表現した青いレモン風味のソースが添えられており、見た目にも祝祭感あふれるメニューです。

プラス700円でハンバーグをグリルドビーフに変えることができます。

期間中、店舗内は25周年の特別なデコレーションで彩られ、お食事中の気分をさらに盛り上げてくれます。

ブーケのようなハンバーグでお祝い！

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ホライズンベイ・レストラン スペシャルセットの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

