2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、ポートディスカバリーにある「ホライズンベイ・レストラン」で提供される「スペシャルセット」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ホライズンベイ・レストラン スペシャルセット
価格：2,840円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2026年9月14日（月）
販売店舗：東京ディズニーシー「ホライズンベイ・レストラン」
お祝いのブーケをイメージしたハンバーグがメインのスペシャルセット。
ハンバーグの上には、マッシュポテトと彩りのよい野菜がトッピングされ、チーズソースとデミグラスソースで味わいます。
スープは、トマトと苺の甘酸っぱさを活かした、さっぱりとした味わいのガスパチョ風の冷製スープ。
デザートのレアチーズタルトには、25周年のテーマカラーであるジュビリーブルーを表現した青いレモン風味のソースが添えられており、見た目にも祝祭感あふれるメニューです。
プラス700円でハンバーグをグリルドビーフに変えることができます。
期間中、店舗内は25周年の特別なデコレーションで彩られ、お食事中の気分をさらに盛り上げてくれます。
ブーケのようなハンバーグでお祝い！
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ホライズンベイ・レストラン スペシャルセットの紹介でした。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
