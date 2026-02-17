2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、アラビアンコーストにある「カスバ・フードコート」で提供される、彩り豊かな「スペシャルラッシー」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー）

価格：1杯 750円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：東京ディズニーシー「カスバ・フードコート」

マンゴーの黄色とブルーゼリーの青色が鮮やかな、見た目にも楽しいラッシー。

ドリンクの中にはキラキラとしたラメが入っており、混ぜ合わせることでアニバーサリーイヤーのお祝いの華やかさを表現しています。

フルーティーなマンゴーの味わいとゼリーの食感が楽しめる一杯は、スパイシーなカレーの後のデザートや、お口直しにもぴったりです。

キラキラと輝く祝祭感あふれるドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルラッシー（マンゴー＆ブルーゼリー）の紹介でした。

(C)Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

