2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、いつものメニューに振りかけて、味の変化を楽しめる「シーズニング（ガーリック・トリュフ）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”シーズニング（ガーリック・トリュフ）

価格：1個 220円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・ユカタン・ベースキャンプ・グリル

・セバスチャンのカリプソキッチン

・スナグリーダックリング

様々な料理にかけて味の変化を楽しめる「シーズニング」に、25周年限定のガーリック・トリュフ味が登場！

ガーリックの食欲をそそる香りと、トリュフの芳醇な風味が料理のアクセントになります。

お気に入りのメニューにトッピングして新しい味を発見したり、自分だけのアレンジを楽しんだりと、“食の冒険”ができるアイテムです。

パッケージは25周年のテーマカラー「ジュビリーブルー」を基調としたデザイン。

別売りの「スーベニアケース」に入れて持ち運ぶのもおすすめです。

手軽に味変を楽しめるアニバーサリー限定アイテム。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”シーズニング（ガーリック・トリュフ）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

