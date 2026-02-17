キラキラのラメが舞う！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、さわやかな味わいとキラキラとした輝きを楽しめる「スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）
価格：1杯 750円
販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）
販売店舗：
東京ディズニーシー
・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ
・ドックサイドダイナー
・セバスチャンのカリプソキッチン
・アレンデール・ロイヤルバンケット
25周年のテーマカラーである「ジュビリーブルー」を表現した、鮮やかな青色が美しいスパークリングドリンク。
ブルーシロップをベースに、パイナップル果汁、キウイ、ライムなどを合わせ、甘さと酸味のバランスが絶妙な一杯に仕上がっています。
ドリンクの中にはキラキラとしたラメが入っており、よく混ぜることでラメが舞い上がり、アニバーサリーイヤーならではの祝祭感を演出してくれます。
見た目も味も爽やかで、パーク散策の休憩にぴったりなドリンクです。
ラメが舞うジュビリーブルーのドリンク。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）の紹介でした。
(C)Disney
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
