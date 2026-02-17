2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、さわやかな味わいとキラキラとした輝きを楽しめる「スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）

価格：1杯 750円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・ドックサイドダイナー

・セバスチャンのカリプソキッチン

・アレンデール・ロイヤルバンケット

25周年のテーマカラーである「ジュビリーブルー」を表現した、鮮やかな青色が美しいスパークリングドリンク。

ブルーシロップをベースに、パイナップル果汁、キウイ、ライムなどを合わせ、甘さと酸味のバランスが絶妙な一杯に仕上がっています。

ドリンクの中にはキラキラとしたラメが入っており、よく混ぜることでラメが舞い上がり、アニバーサリーイヤーならではの祝祭感を演出してくれます。

見た目も味も爽やかで、パーク散策の休憩にぴったりなドリンクです。

ラメが舞うジュビリーブルーのドリンク。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム）の紹介でした。

きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ きらめくジュビリーブルーの世界！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”まとめ 続きを見る

(C)Disney

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post キラキラのラメが舞う！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルスパークリングドリンク（キウイ＆ライム） appeared first on Dtimes.