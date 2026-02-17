初登場フレーバー＆限定パッケージ！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、25周年を記念して初登場するフレーバー「ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）

価格：1本 650円

販売期間：2026年4月8日（水）〜2027年3月31日（水）

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ

・ドックサイドダイナー（2026年9月14日まで）

・ハドソンリバー・ハーベスト（2026年6月30日まで）

・オープンセサミ（2026年9月14日まで）

・アレンデール・ロイヤルバンケット

パークの定番食べ歩きスウィーツであるチュロスに、25周年限定の「クッキー＆クリーム」味が初登場！

カリっとした食感のココア味の生地の中に、こだわりのミルククリームが入ったミッキーシェイプのチュロスです。

パッケージも25周年の祝祭感あふれる特別仕様。

テーマカラーである「ジュビリーブルー」を基調とした鮮やかなデザインで、手元を華やかに彩ります。

手軽に食べることができるので、アニバーサリーイヤーのパーク散策のお供にぴったりなメニューです。

25周年だけの特別な味わいとパッケージ。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ミッキーチュロス（クッキー＆クリーム）の紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

