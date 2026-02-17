Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２宮田俊哉が１７日、都内で行われた、日本語吹き替え声優を務めたディズニー＆ピクサー映画「私がビーバーになる時」の「ビーバーズ結成イベント」（３月１３日公開）に主人公役の俳優・芳根京子、共演の小手伸也らと出席した。

作品にちなみ「今までに体験した驚きのルール」という話題になると宮田は、グループ活動における、ローラースケートを着用したパフォーマンスを挙げて「右側通行っていうルールがあるんです」と明かした。

宮田は「あれ全然ぶつかんないじゃないですか」と自信満々に語り「全員がすれ違う時右側通行にしてるので」と説明。「日本の道路は左側通行だけど、われわれの道は欧米式なんですよ」と笑い「結成して２０年ずっと右側通行やってます」と話すと。芳根は「へえおもしろい！」、小手も「そんなところ注意して見てなかった」と驚いていた。

またこの日は映画に渡部篤郎が出演することが解禁され、イベントにサプライズ登場。役柄の紹介を求められると「言ってもいいんですか？敵ですよね？敵です」とユニークに説明。ディズニー作品では初声優となり「本当にうれしかった。心にあったひそかな夢で、家中で喜びました」とおちゃめに語っていた。