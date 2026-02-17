内閣府は１７日、半年ごとに世界経済の現状や見通しを示す報告書「世界経済の潮流」を発表した。

米国のトランプ政権による高関税政策の影響を分析し、トランプ政権が主張していた貿易赤字の縮小や米国内の製造業への生産回帰といった成果は出ていないと指摘した。

報告書によると、関税発動前の水準と比べて米国の関税収入は２０２５年２〜１２月の累計で約１７６０億ドル（約２７兆円）増えた。高関税政策に伴い米国の実効関税率は同年１１月時点で１０・０％となり、世界貿易機関（ＷＴＯ）の前身にあたる関税・貿易一般協定（ガット）が発足する前の１９４６年の水準（１０・３％）に引き上がった。

米国内では関税による物価上昇が懸念されたが、物価の押し上げ効果は限定的だった。企業が十分にコスト増分を価格に転嫁できず、主に製造業や卸売・小売業の収益が圧迫されたと分析している。

報告書では、人工知能（ＡＩ）や半導体関連の需要増加を受けて台湾や東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の対米輸出が増加したことも影響し、関税による米国の貿易赤字減少は限定的だったと結論付けた。米国内の製造業の雇用者数も減少傾向にあるという。

米国が貿易交渉で日本を含む各国・地域に約束させた直接投資について、内閣府は「具体的な案件組成には時間を要する。実際に米国製造業の生産や雇用動向にどのような影響を与えるか、中長期の視点から注目していくことが適当だ」と説明している。