中道改革連合の小川淳也代表と、立憲民主党の水岡俊一代表、公明党の竹谷とし子代表は17日会談し、18日に衆参両院で実施される総理大臣指名選挙で３党とも中道・小川代表の名前を書くことで大筋合意した。参議院の立憲民主党と公明党は、中道改革連合に合流するめどが立っていないが、総理大臣指名選挙では協力する。

【映像】中道・小川新代表「生まれ変わらせ作りかえていきたい」

会談後取材に応じた小川代表は「あすの首班指名選挙について、私ごとで申し上げにくい面もあるんですが、３党一致協力して、中道新党の小川淳也党首に投票していただくということで大筋合意をしたところです」と明らかにした。

記者から「それぞれの党で投票するという考え方もあるかと思うんですけど、反発とか違う意見というのは無かったのか？」と聞かれると、小川代表は「それぞれ各党にいろんなお考えがあり、あるいは各党の調整の過程でいろんなご発言がありということは間接的にも聞いておりますが、『大筋合意』と申し上げたのが現状でございまして、最終最後まで全体が一致結束できるかどうかについては、私自身を含め最後まで努力をして、できるだけきれいな形でということを思っております」と答えた。

記者がさらに「大筋」がついている理由を問うと、小川代表は「さまざまな調整を経てほぼ合意しているわけですが、なお調整が残っているという意味で大筋と申し上げました」と答えた。

