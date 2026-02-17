大滝瓶太、初のSF作品集『花ざかりの方程式』刊行へ　池澤春菜ら推薦

大滝瓶太（おおたき びんた）初のSF作品集『花ざかりの方程式』（河出書房新社）が2026年3月12日に発売される。

2023年に『その謎を解いてはいけない』（実業之日本社）で単著デビューを果たし、共著SF作品集『異常論文』（早川書房）や『理系の読み方』（誠文堂新光社）も話題を呼ぶなど、ミステリ・SF・純文学界から注目を集める新鋭作家・大滝瓶太。

「S-Fマガジン」に掲載された表題作をはじめ、各文芸誌に掲載され、読者・作家・編集者から数々の熱烈な讃辞を受けた作品群を、このたび著者初のSF短編集『花ざかりの方程式』として河出書房新社より刊行決定。

『花ざかりの方程式』の9つの物語の中心に据えられるのは、たとえば少しいびつな家族の歴史や、将来のあり方に悩む若者の姿、孤独を抱えて遍歴する人間の生涯といった、きわめて「個人的な物語」だという。

本書の刊行決定に際し池澤春菜（作家・声優）は「世界は、／気づかれないまま何度も計算されている／この物語もまた、そのひとつだ」、齋藤明里（女優・読書YouTube「ほんタメ」MC）は「全ての物事は、どこかの時間で、どこかの世界で、／繋がっているのかもしれない」と推薦コメントを寄せている。

また本書には『らんま1/2』EDアニメーション・WIREDの漫画連載など、イラスト・アニメーション・コミックで活躍する北村みなみによるカバーイラストのポストカードが初回出荷限定で封入される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）