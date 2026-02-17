大阪城に期間限定で「名探偵コナン」の限定SHOP--オリジナルグッズやフード満載
MIRAIZA大阪城1F 大阪城本陣は3月6日〜8月31日、「名探偵コナン 大阪城本陣 SPECIAL SHOP」をオープンする。
名探偵コナン大阪城本陣SPECIAL SHOP
店内では、戦国衣装をまとったキャラクターや「ネオン中華飯店」をテーマにした描き下ろしビジュアルを展開する。アクリルスタンドや御朱印帳などの限定グッズのほか、かるたをモチーフにした新シリーズも登場する。
アクリルスタンド(江戸川コナン・灰原哀・工藤新一・毛利蘭・安室透)
戦国シリーズ 御朱印帳、ちょいでか缶バッジ、スクエアマグネット
戦国かるたのミニコンテナ、御朱印帳、マスキングテープ、クリアファイル
中華飯店のマスキングテープ、クリアファイル、ぬいぐるみポーチ、ミニコンテナ、スタンプブック
豚角煮まんやアクリルストローチャーム付きのドリンクなど、世界観を表現したテイクアウトフードも販売。フードコーナーのみで販売するスーベニアグッズも取りそろえる。
角煮まん&2点盛り
中華飯店のスーベニア
購入金額に応じたトレーディングクリアフィルムやステッカーなどの限定ノベルティも用意する(なくなり次第終了)。
中華飯店のノベルティ
3月6日〜8日は混雑緩和のため、LINEによる事前予約制(抽選)を導入する。
(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
