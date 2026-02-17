「ケモ耳イケメン最高」キスマイ・宮田俊哉、イケメンビーバーに変身!? 「宮田ニキだって気づけん」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。ビーバーのコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】イケメンビーバーに変身した宮田俊哉
ファンからは「ケモ耳イケメンビーバー最高」「ビーバー界屈指のイケメン」「このビーバー、アイドル向いてるんじゃない？」「モテモテになるよ」「CATSみたいだね」「宮田ニキだって気づけん」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「ビーバー界屈指のイケメン」宮田さんは「#わたビバ やっぱこのビーバーイケメンだなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。3月13日に劇場公開予定の映画『私がビーバーになる時』でローフ役の声優を務める宮田さんが、なんとビーバーに変身しています。のんびり屋なキャラクターのローフとは違い、表情がキリっとしたイケメンなビーバーの姿です。
「イイ声すぎて笑ってしまったwww」ディズニースタジオのアニメーション公式Xアカウントは13日、投稿を更新。ビーバーのコスプレをした宮田さんが登場する動画を公開しました。ファンからは「イイ声すぎて笑ってしまったwww」「まさかの低音ボイス」といった声が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。
