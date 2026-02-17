Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは2月16日、自身のXを更新。ビーバーのコスプレ姿を披露しました。（サムネイル画像出典：宮田俊哉さん公式Xより）

写真拡大

Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんは2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。ビーバーのコスプレ姿を披露し、反響を呼んでいます。

【写真】イケメンビーバーに変身した宮田俊哉

「ビーバー界屈指のイケメン」

宮田さんは「#わたビバ　やっぱこのビーバーイケメンだなぁ」とつづり、3枚の写真を投稿。3月13日に劇場公開予定の映画『私がビーバーになる時』でローフ役の声優を務める宮田さんが、なんとビーバーに変身しています。のんびり屋なキャラクターのローフとは違い、表情がキリっとしたイケメンなビーバーの姿です。

ファンからは「ケモ耳イケメンビーバー最高」「ビーバー界屈指のイケメン」「このビーバー、アイドル向いてるんじゃない？」「モテモテになるよ」「CATSみたいだね」「宮田ニキだって気づけん」などの声が寄せられました。

「イイ声すぎて笑ってしまったwww」

ディズニースタジオのアニメーション公式Xアカウントは13日、投稿を更新。ビーバーのコスプレをした宮田さんが登場する動画を公開しました。ファンからは「イイ声すぎて笑ってしまったwww」「まさかの低音ボイス」といった声が寄せられています。気になった人はチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)