首都圏で住みたい路線No.1は？3位は東急東横線、2位JR中央線
AlbaLinkが運営する「不動産投資の森」は2月9日、「首都圏で住みたい路線」「路線に求める条件」に関するアンケート調査の結果を発表した。同調査は2025年12月1日〜2日、全国の男女491人を対象に、インターネットで実施した。
住みたい路線ランキング
首都圏で住みたい路線1位は「JR山手線」(19.3%)で、2位は「JR中央線」(13.6%)、3位は「東急東横線」(12.4%)だった。山手線は、「新宿」「渋谷」「池袋」「東京」といった主要ターミナル駅を結んでいることから、どこへ行くにも乗り換えしやすいことが理由として多く挙げられてた。中央線は「中野」「高円寺」「吉祥寺」といった人気のエリアがあり、沿線の雰囲気に惹かれて住みたいと答えた人が多かった。
首都圏で住みたい路線に求める条件を聞くと、最も多い回答は「混雑が少ない」(32.8%)だった。次いで「他路線も使いやすい」(24.4%)、「電車の本数が多い」(13.8%)となっている。
住みたい路線に求める条件
