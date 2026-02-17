″幻の花″の月下美人の香り。ドラッグストアモリが、学生と共同開発した柔軟剤を発売
ドラッグストアモリは2月上旬から、プライベートブランド「FRAGRANCE」シリーズの新商品「FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り」（398円）を発売した。
FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り
同商品は、1年に1度わずかな時間しか咲かない「幻の花」とされる月下美人の香りを日常で楽しめる柔軟剤。
開発にあたっては、2024年6月から中村学園大学フード・マネジメント学科の学生と連携し、約1年半をかけて商品化を実現した。学生による企画提案を起点に、試作と検討を重ねることで、唯一無二の神秘的な香りを再現した。
商品開発メンバー
機能面でも、ふっくらとした仕上がりと優れた吸水性を両立させる成分をバランスよく配合している。
FRAGRANCE柔軟剤 月下美人の香り
同商品は、1年に1度わずかな時間しか咲かない「幻の花」とされる月下美人の香りを日常で楽しめる柔軟剤。
開発にあたっては、2024年6月から中村学園大学フード・マネジメント学科の学生と連携し、約1年半をかけて商品化を実現した。学生による企画提案を起点に、試作と検討を重ねることで、唯一無二の神秘的な香りを再現した。
商品開発メンバー
機能面でも、ふっくらとした仕上がりと優れた吸水性を両立させる成分をバランスよく配合している。