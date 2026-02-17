混雑している電車の中で、子供が泣き出してしまった......。

もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち

あやしても泣き止まず、周りの人たちはウンザリ。申し訳なくて、顔も上げられない。

長野県在住の40代女性・Iさんはその日、そんな状況に陥った母親の隣に座っていた。

＜Iさんからのおたより＞

もう10年以上前、東京で単身赴任していた夫の元へ、息子と一緒に遊びに行ったときのことです。

その時は夏休みと言う事もあり、小学２年生の息子に合わせたバスツアーに参加。夕方にツアーが終わり、夫の住む街まで帰る頃には帰宅時間と重なり、電車内は徐々に混みはじめます。

暑い車内に一時間近く乗っていました。隣には2歳くらいの女の子を膝の上に乗せたお母さんだったのですが、だんだんと女の子の機嫌が悪くなってきて......。

息子が「いてっ」と驚く顔をして

そのうちに、ぐずぐずした声をあげる女の子。一生懸命にゆすったり気分を変えようとしたり、必死の母親。混雑の上に暑さと、女の子のグズり声も加わり、仕事帰りの周りの乗客のうんざりした顔に、母親は顔もあげられなくなっている様子です。

その時、女の子が隣にいた息子のTシャツのバッジに興味を示し、手を伸ばして引っ張りました。すると息子が「いてっ」と目を開いて驚く顔をしたのです。

その動作にグズっていた女の子がケタケタと笑い出しました。

その笑いが収まると、女の子はまた息子のバッチに手を伸ばします。また「いてっ」と同じ顔をする息子、ケタケタ笑う女の子。

ヨシ！ 周りの乗客も少しは気分がほぐれてきた様子です。頑張れ息子！ その繰り返しも５回目ほどで、女の子も飽きた頃、ちょうど駅に着いた親子はお辞儀をして降りていきました。

私も子供が小さな時は、実家や夫の所に行く時は高速バス等で、とにかく気を使い周りの乗客の迷惑にならないよう、お菓子や絵本を用意したりして、乗り物の苦労は経験しています。

東京のラッシュや、うんざりした乗客の顔、いたたまれなさそうな母親。でも少しでも息子と女の子の笑い声で周りが和んでくれたなら良かったと思います。

息子の着ていたTシャツには引っ張った穴が開きましたが、今も鮮明に思い出します。



あなたの「やさしい思い出」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」、あるいは「どんなもんだい！」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

