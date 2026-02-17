リンガーハットは、長崎ちゃんぽん専門店「リンガーハット」において、ちゃんぽん麺を使ったメニュー「モグべジパスタ」を2月16日からロードサイド店舗で発売する。また、おこさまメニューの「ちびっこナポリタンセット」も同日から、フードコート・ロードサイド店舗で発売する。

「モグべジパスタ」は、店舗限定で販売していた「リンガーパスタ」をより野菜が楽しめるようリニューアルした商品で、国産小麦粉を使用したリンガーハットこだわりの自社製麺のおいしさを、新しい食べ方で楽しんでもらえる。



「モグべジパスタ ナポリタン」

「モグべジパスタ」はちゃんぽん麺を使ったパスタで、中太麺でもちもちの食感がパスタソースとよく絡むことが特徴。ちゃんぽんの野菜120gも入り、食べ応えがアップした。麺の量も好みで200gと300gから選べる。



「モグべジパスタ カルボナーラ風」

「ナポリタン」は濃厚で香ばしいナポリタンソース、「カルボナーラ風」は生クリームとゴーダチーズの濃厚カルボナーラソースをベースとし、それぞれのソースにちゃんぽんスープで旨みとコクを加えて味付けした、リンガーハットオリジナルの味わいとなっている。半熟卵のトッピングもおすすめだとか。



「ちびっこナポリタンセット」

「ちびっこナポリタンセット」はエビや豚肉に加えブロッコリーも入れて、栄養がしっかり摂れるおこさま用のナポリタンに仕上げた。

［小売価格］

モグべジパスタ：麺200g 790円／麺300g 870円 ※半熟卵：＋150円

ちびっこナポリタンセット：590円

※小学生以下の子ども対象

※ジュース・デザートつき

［発売日］2月16日（月）

リンガーハット＝https://www.ringerhut.co.jp