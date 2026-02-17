いちご盛り放題ソフトも登場。熱海のいちご専門店で「静岡いちごの収穫祭」開催
フジノネが運営するいちごスイーツ専門店「いちごBonBonBERRY ATAMI HOUSE.」(静岡県熱海市)は2月20日〜24日、「静岡いちごの収穫祭」を初開催する。
いちご盛り放題ソフトは、こぼれるまでいちごを盛り放題
期間中は、さまざまな限定メニューを取りそろえる。人気のいちごみるくソフトに、客がストップと言うまで静岡いちごを盛り続ける「いちご盛り放題ソフト」(1,800円)は、カップからこぼれるまで、最大で20個程度のいちごを乗せることができる。好みで練乳も追加可能。
通常より大きなサイズを使用した「大粒いちご大福」(400円)や、通常の約2倍の個数をつなげた「ロングいちごあめ」(700円)も登場する。
大粒いちご大福
ロングいちごあめ
静岡県産いちごは、甘みと酸味のバランスが良い「紅ほっぺ」や、柔らかな食感の「章姫」、香りの良い「きらぴ香」など、仕入れ状況に合わせた旬の品種が楽しめる。
