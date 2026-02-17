桜並木でパレードも！横浜みなとみらいの春の風物詩「さくらフェスタ2026」開催
みなとみらい21さくらフェスタ2026実行委員会は3月21日〜29日、横浜みなとみらい地区のさくら通りを中心に「みなとみらい21さくらフェスタ2026」を開催する。
"さくら通り"過去の桜開花の様子
同イベントはエリアの活性化や交流を目的とした春の恒例行事で、今回で15回目を迎える。
会場のさくら通りは、JR桜木町駅からパシフィコ横浜まで約500メートル続く桜名所で、シーズン中は約100本のソメイヨシノが咲き誇る。イベント期間中は周辺施設でのライトアップや関連イベントを実施する。
千代田神輿を担ぐ様子
3月28日は、さくら通りを歩行者天国として開放。華やかなパレードをはじめ、地域の味を楽しめるグルメストリート、はたらく自動車の展示、熱戦が繰り広げられる綱引き選手権など、子どもから大人まで楽しめるプログラムを開催する。
はたらく自動車展示の様子
"さくら通り"過去の桜開花の様子
同イベントはエリアの活性化や交流を目的とした春の恒例行事で、今回で15回目を迎える。
会場のさくら通りは、JR桜木町駅からパシフィコ横浜まで約500メートル続く桜名所で、シーズン中は約100本のソメイヨシノが咲き誇る。イベント期間中は周辺施設でのライトアップや関連イベントを実施する。
千代田神輿を担ぐ様子
3月28日は、さくら通りを歩行者天国として開放。華やかなパレードをはじめ、地域の味を楽しめるグルメストリート、はたらく自動車の展示、熱戦が繰り広げられる綱引き選手権など、子どもから大人まで楽しめるプログラムを開催する。
はたらく自動車展示の様子