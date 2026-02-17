“トランジスタグラマー”岸みゆ、アイドルとして“最後”の『週プレ』グラビア「毛糸まみれになったり、ドキドキな感じ…」
3月28日のライブをもって解散する人気アイドルグループ・#ババババンビの赤色担当・岸みゆが、16日発売の『週刊プレイボーイ』9&10号（集英社）のグラビアに登場。アザーカットと本人コメントが到着した。
【別カット】破壊力抜群のダイナマイトボディを披露した岸みゆ
■岸みゆ
――週プレ出演おめでとうございます！
【岸】ありがとうございます！アイドルグループ #ババババンビ 赤色担当の岸みゆです！実は今回びっくりしたことがあって、初めて週プレの撮影をした時と同じスタジオでした！当時は撮られることになれていなくてポージングもぎこちなかったり(笑)。自分自身で成長を感じられた撮影でとてもうれしかったです！
――今回はどの様な撮影でしたか？
【岸】3月に解散が決まっているので、#ババババンビ 赤色担当の岸みゆとしては最後の週プレ撮影でした！全ての衣装や小物に赤色が必ず入っていて、タイトルの「ずっと赤とツナガル」がとってもお気に入りです！この先もずっとファンの方と繋がっていたいです。毛糸まみれになったり、フルーツを使ってドキドキな感じだったり、大人っぽい黒い衣装になったり、全部お気に入りです！
――2/22 生誕祭も近づいてきましたが、どんな生誕祭にしたいですか？
【岸】#ババババンビ として最後の生誕祭なので衣装や内容全てにこだわりをたくさんつめこんでいます！特にずっとやりたかったソロ曲の初披露が楽しみです！世界で一つだけのファンの皆さんと岸みゆの特別な曲にしたくて、歌詞に岸みゆを連想するワードや想いをたくさんいれてもらいました！自分で大量に候補を出したりしました！その辺も注目してくれたらうれしいです。これを機にはじめましてしてくださるのもとてもうれしいので、皆様ぜひお待ちしています！
――最後に一言お願いします！
【岸】週プレさんには集合撮影、ソロ撮影、本当にたくさんお世話になりました！週プレさんに成長させてもらったといっても過言ではないくらいです！いろんな夢を叶えてもらったり、ファンの皆さんと目指したり、どれも大切な思い出です！今回で #ババババンビ 岸みゆとしてはラストになりますが、また週プレに帰ってこれたらうれしいです！6月には舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ 〜因縁！鼻毛！決戦！〜』の出演も決まっているので、これからも応援してくださったらうれしいです！3月の名阪福ツアー、3月28日のラストライブもお待ちしております！
