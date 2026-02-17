おやつカンパニーは、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）」の食べ切りサイズの6袋入り商品を、2月16日から発売した。

誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっている。そんな健康志向ニーズに応えるため、間食らしいエンターテイメント性を残しながらもヘルシーさを両立した魚介のスナック菓子「素材市場」を開発。青魚をたっぷり生地に練り込んだ「素材市場いわしのスナック」「素材市場さばのスナック」、えび粉を生地に練り込み、アマニ油を使用した「素材市場えびのスナック」の3フレーバーを展開している。そんな「素材市場えびのスナック」から、食べきりサイズが6袋入ったマルチパックタイプが期間限定で登場する。



「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）」

「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）」は、えび粉を生地に練り込み、アマニ油を使用し、瀬戸内産の塩でまろやかな風味に仕上げた。カリッサクッとしたスナック菓子らしい食感ながら、カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸（α−リノレン酸）の栄養成分も摂れるヘルシー感覚のスナック菓子となっている。

育ち盛りの子どものおやつに、仕事や家事の合間のひとときに、気になる栄養素を賢く毎日の生活に取り入れたい人にピッタリとなっている。

［小売価格］319円前後（税込）

［発売日］2月16日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp