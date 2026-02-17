熊本県警、りくりゅう金メダルを電光掲示板で祝福「仕事早っ！」「しかもうまっ！」
熊本県警察本部の公式Xが17日、更新され、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペア・三浦璃来、木原龍一組を道路の電光掲示板を活用しながら祝福した。
【別カット】「仕事早っ！」「しかもうまっ！」熊本県警が投稿したりくりゅうを祝う電光掲示板
Xではりくりゅう ペア」「オリンピック 逆転 金メダル おめでとうございます」と祝福。「お二人の演技、本当に素晴らしかったです。感動をありがとうございます」とたたえた。
続けて「陸路交通でも、思いやりの心と安全運転をペアにして、一流の交通安全を実現しましょう 歩行者も反射材で輝きましょう」と呼び掛けた。写真では「ペアで輝く反射材と金メダル」「りく路で一りゅうの安全に感動」と記した道路の電光掲示板を掲載した。
この投稿には「仕事早っ！」「しかもうまっ！」「感動し過ぎてこれ観ても泣ける」などの反響が寄せられている。
