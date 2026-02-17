WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級元王者で、Wake Rise BOXING FITNESS会長の和気慎吾氏（38）のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」に出演。キックからボクシング転向した那須川天心（27＝帝拳）に愛する厳しいコメントに関する本音を明かした。

具志堅氏の天心に対する言葉は厳しい。

プロ初黒星を喫した井上拓真（大橋）戦から再起を狙って世界2階級制覇のファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）とWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を行う方向だが、具志堅氏は「これ負けたら世界戦はないよ」と厳しいコメントを残した。

試合内容に関しても「もっと練習で自分を限界まで追い込まないとダメ」と発言。一部ファンの間では具志堅氏は天心が嫌いなのでは、と憶測が飛び交った。

だが、真相は真逆だった。

具志堅氏は「本当のこと言わないと。厳しいことを言わないと強くなれないでしょ」と説明。もっと上を目指してほしい思いからの厳しいコメントだった。

そして、「天心が好きだから世界チャンピオンになってほしいの。ボクシング界盛り上がるからね」と続けた。

今回もラウンド間でコーナーに戻ったとき椅子に座らないスタイルに苦言を呈した。「試合中にトレーナーに背を向けてはいけない。座らないと（落ち着いて）作戦も立てられない」と注意を促した。

それも期待の表れ。具志堅氏は「天心はスターですよ」と、ボクシング界の未来を託している様子だった。