人気アニメ「ラブライブ！」シリーズ発の女性声優3人組ユニット「AiScReam（アイスクリーム）」のメンバーとして活動する黒澤ルビィ役の降幡愛が、同グループを卒業する。17日、「ラブライブ！」シリーズの公式Xが発表した。

Xでは「この度、メンバーの黒澤ルビイ役・降幡愛が、2026年3月27日配のポッドキャスト『ラブライブ！シリーズオフィシャルカードゲーム presents AiScReamのとろけるタイム』をもちまして、AiScReamの活動から卒業する運びとなりました」と発表。期間限定ユニットとして、当初の予定を大幅に超えて活動した降幡へ感謝を記した。

併せて、新メンバーとして「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」からセラス柳田リリエンフェルト役・三宅美羽、「いきづらい部！」から麻布麻衣役・遠藤璃菜の2人が加わることを発表した。

これを受け降幡もコメントを発表。「昨年は『愛 スクリ〜ム！』の楽曲がたくさんの方に届き、ルビィをはじめラブライブ！シリーズを知っていただくきっかけになりました 期間限定ではありましたが、この活動を通してたくさんの経験をさせていただき感謝の気持ちでいっぱいです 人生なにが起こるか本当にわかりませんね ルビィは卒業しますが、これからのAiScReamもスプーンのみなさんにはすくい続けてほしいです みなさんの声が届いたら、いつか期間限定から定番フレーバーになる日もくるかも…？ですね！」とした。