¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÆÀÅÀ¤Ë¥í¥·¥¢²¦¼Ô¤¬ÈãÈ½¤â¶äÆ¼¥Ú¥¢¤é¡ÖÈà¤é¤ÏÆÀÅÀ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤ÈàÈ¿ÏÀá
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¥Õ¥ê¡¼¡Ê£±£¶Æü¡Ë¤Ç¡¢à¤ê¤¯¤ê¤å¤¦á¤³¤È»°±ºÍþÍè¡Ê£²£´¡Ë¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ì¡Ê£³£³¡á¤È¤â¤ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹â¤Î£±£µ£¸¡¦£±£³ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹ç·×£²£³£±¡¦£²£´ÅÀ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë£µ°Ì¤«¤éÂçµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤³¤Î²÷µó¤Ë¡¢¥í¥·¥¢²¦¼Ô¤¬¤¤¤Á¤ã¤â¤ó¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ËàÈ¿ÏÀá¤·¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ü¥¤¥³¥ï¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ßËÌµþ¸ÞÎØ£´°Ì¡¢£³ÅÙ¥í¥·¥¢²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥³¥º¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ç¤Î¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÆÀÅÀ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤òÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤ä¤ê¤¹¤®¡£¥Õ¥ê¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç£±£µ£¸ÅÀ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ú¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë²á¾ê¡£¤³¤ÎÅÀ¿ô¤Ï¡¢Èà¤é¤Î±éµ»ÆâÍÆ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Äà¤ê¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¿³È½¿Ø¤Ë¤è¤ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¹Ô°Ù¡£¤³¤ì¤«¤éÉ¹¾å¤ËÎ©¤ÄÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¶ì¤·¤¤¡¢Ìµ¿À·Ð¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤ê¤¯¤ê¤å¤¦ÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç²ñ¸å¤Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë¥í¥·¥¢¸ì¤Ç¼ÁÌä¤·¸¡¾Ú¡£¶ä¥á¥À¥ë¤Î¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¡¦¥á¥Æ¥ë¥¥Ê¡¢¥ë¥«¡¦¥Ù¥ë¥é¥ïÁÈ¡Ê¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Î¡Ë±éµ»¼«ÂÎ¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤¬¤½¤ì¤ËÃÍ¤¹¤ëÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¸À¤¤¤¿¤¤¡£Èà¤é¤ÏÄ¹¤¤´Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¸å¤Î¸«»ö¤Ê¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â¼ºÇÔ¤Ï¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ºÇÔ¸å¤ËÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢Á°¿Ê¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¥Ù¥ë¥é¥ï¤¬Åú¤¨¡¢Ç¼ÆÀ¤ÎÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¡¼¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤Ë¤â¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤ÎÆÀÅÀ¤ËÆ±°Õ¤¹¤ë¤«¤òÌä¤¦¤È¡¢¥Ü¥í¥Ç¥£¥ó¤Ï¡ÖÉ¹¾å¤Ë½Ð¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤¿¤À¤±¡£ÆüËÜ¿Í¤ÏÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¥Õ¥ê¡¼£³°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Ç£´°Ì¤À¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥ï¡¢¥¢¥ì¥¯¥»¥¤¡¦¥¹¥Ó¥¢¥Á¥§¥ó¥³¡Ê¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¤Ë¤âÄ¾·â¡£¥¹¥Ó¥¢¥Á¥§¥ó¥³¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÀï¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ì¤À¤±¤ÎÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Èà¤é¤ÏÀ¤³¦°ì¤Ç¤¹¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÂç²ñ¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¥³¥º¥í¥Õ¥¹¥¡¼¤ÎÅÜ¤ê¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£