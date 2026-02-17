ドラクエ仕様の「びっくらたまご」発売 - 宝箱型入浴剤が溶けると…アイテムが出現
バンダイは2月16日より順次、今年誕生40周年を迎える「ドラゴンクエスト」シリーズのマスコット入り入浴剤『びっくらたまご 「ドラゴンクエスト」シリーズ「たからばこをあけた!」編』を、全国の量販店・ドラッグストア・玩具店等で販売している。
『びっくらたまご 「ドラゴンクエスト」シリーズ「たからばこをあけた!」編』
『びっくらたまご 「ドラゴンクエスト」シリーズ「たからばこをあけた!」編』は、お風呂で「ドラゴンクエスト」の世界観や冒険のワクワク気分を味わえる、マスコット入り入浴剤。
「ドラゴンクエスト」に登場する宝箱をイメージした、大ボリュームの入浴剤の中から出てくるマスコットは全7種類。入浴剤をお風呂に入れてシュワシュワ溶かすと、中から「ロトのつるぎ」「ロトのたて」「やくそう」「せいすい」「せかいじゅのは」「ラーのかがみ」「キメラのつばさ」のいずれかのマスコットが出現。出現したアイテムは、ダンジョンをイメージした付属の台座にセットしてディスプレイすることが可能な仕様となっている。
宝箱型の入浴剤は紫色で、香りはラベンダー。価格は858円。
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
『びっくらたまご 「ドラゴンクエスト」シリーズ「たからばこをあけた!」編』
『びっくらたまご 「ドラゴンクエスト」シリーズ「たからばこをあけた!」編』は、お風呂で「ドラゴンクエスト」の世界観や冒険のワクワク気分を味わえる、マスコット入り入浴剤。
宝箱型の入浴剤は紫色で、香りはラベンダー。価格は858円。
(C)ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX