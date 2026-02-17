美人アナウンサー「脱出おひとり島の韓国オンニになりたい」イメチェン姿披露「大人っぽくて素敵」「雰囲気違う」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/17】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが2月16日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルをチェンジした姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】31歳美人アナ「小顔が際立つ」“韓国オンニ”イメージの新ヘア
瀧山は「脱出おひとり島の韓国オンニになりたい」とNetflixで配信中の恋愛リアリティショー『脱出おひとり島』を絡めてコメントし、ヘアチェンジした姿を公開。ハイトーンに長めの前髪だった以前のヘアスタイルから、ダークカラーのすっきりとしたボブヘアへとイメージチェンジしている。
この投稿には「めちゃくちゃ似合う」「一瞬誰かと」「大人っぽくて素敵」「雰囲気違う」「韓国っぽい」「小顔が際立つ」などの反響が寄せられている。
1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
◆瀧山あかねアナ「韓国オンニ」イメージのイメチェン報告
◆瀧山あかねの投稿に反響
◆瀧山あかね（たきやま・あかね）プロフィール
