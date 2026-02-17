NCT・テヨン、ユウタからの祝花抱きしめニッコリ　“猫耳”姿で見せた笑顔にファン悶絶「尊い…」

NCTのテヨンが、破壊力抜群のオフショットを公開した。

2月16日、テヨンはNCTの公式インスタグラムを更新し、ファンに向けた感謝のコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】兵役中のテヨンが東京に！「また聖地増えそう」

公開された写真は、2月16日に開催されたソロコンサート「2026 TAEYONG CONCERT 'TY TRACK - REMASTERED'」横浜公演のオフショットだ。

写真の中でテヨンは、金髪ヘアに猫耳を付けた愛らしい姿を披露。ステージ上でのカリスマあふれる姿とは異なるキュートな表情でファンの心を掴んだ。

また、NCTのメンバーであるユウタから贈られたスタンド花を大切そうに抱きしめているショットも公開。仲間からのエールを受け取った喜びが伝わる一枚となっている。

（写真＝NCT公式Instagram）テヨン

投稿を見たファンからは、「可愛すぎる」「ユウタとの絆に泣ける」「本当にカッコいい」「ユテ尊い」などのコメントが寄せられている。

なお、テヨンは本日（17日）ソロコンサート横浜公演2日目を開催し、日本のファンと特別な時間を過ごす。

◇テヨン プロフィール

1995年7月1日生まれ。本名イ・テヨン。韓国・ソウル出身。身長175cm。2016年４月にNCTの派生グループNCT Uのメンバーとしてデビュー。現在は、NCT 127、SuperMにも所属している。SMエンターテインメントの関係者に路上でスカウトされ、オーディションに参加した。練習生時代から、先輩芸能人に「少女漫画から飛び出たようなルックス」と絶賛されるほどのビジュアルの持ち主。兵役のため2024年4月15日に入隊し、2025年12月14日に除隊した。