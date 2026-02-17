◇練習試合 日本ハム５―３中日（１７日・名護）

中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が初実戦に臨んだ。３回から２番手で登板し、１イニングを２安打無失点。満塁のピンチを背負い、課題を残しただけに「まだまだパワーもない。変化球のキレもないし、（打者に）ついてこられている印象」と表情を曇らせた。

先頭の山縣と続く五十幡に中前打で２連打を許すと、捕逸で無死二、三塁とピンチを背負った。だが、矢沢を見逃し三振、水谷を１４９キロ直球で空振り三振に封じた。２死を奪い、リズムを取り戻したかに思えたが、続く野村にストレートの四球を与えて満塁に。それでも、最後は清宮を遊ゴロに打ち取り、得点は許さなかった。

最速は１５０キロを計測した。チェンジアップなど変化球を交えた緩急で、アピールは十分。井上監督は「ピンチは作ったけど、ボールはまずまず。本人の中で、気づきがあれば、それが収穫」と成長を期待した。

沖縄・北谷での春季キャンプも残り１週間。開幕１軍を狙うルーキー右腕は、「きょう出たもの（課題）を、次に生かせるように練習したい」と前を向いた。