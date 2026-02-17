菅公学生服株式会社は、今年１月に全国の中高生１２００人を対象に「２０２６年最新の卒業式事情」に関する調査をインターネット調査で実施した。

ＳＮＳでのコミュニケーションが主流の令和において、かつての定番「第二ボタン」の認知度は８割を超え、特に中学生においては３割が実際に贈りあうなど、卒業式の「第二ボタン」は、今なお中高生の間で“現役の文化”であることが明らかになった。風習を「知っている」中高生は８０．６％にのぼり、世代を超えて広く認知される文化となっている。また、実際に「渡した・もらった」経験者は２７．２％と、４人に１人以上が現在も体験中。特に中学生では実施率が３０．８％と高く、卒業式の「顔」としての存在感を示している。

令和の卒業式「贈りもの・交換アイテム」ランキング調査の結果、最も多かった贈りものは「手紙・メッセージカード（３７．４％）」で、ＳＮＳ全盛期であっても手書きの温もりを重視。続く第２位には「第二ボタン（２７．２％）」がランクインし、令和における定番であることが証明された。また、６位以下では「リボン・ネクタイ」や「校章」などがランクインし、近年は制服小物を贈りあう新しいスタイルも広がっている。