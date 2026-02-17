

卒業ウェディング披露式 おかやま山陽高校 浅口市鴨方町六条院中

美容などを3年間学んだ岡山県浅口市の高校生が17日、卒業イベントでウェディングに合わせたメイクやヘアセットなどを披露しました。

浅口市のおかやま山陽高校で開かれた「卒業ウェディング披露式」。ランウェイを華やかに歩いたのは普通科ビューティコースの3年生、38人です。

3年間、メイクやヘアセット、フラワーアレンジメントなどをプロから学んできました。3年生の2学期からドレスを選び、ヘアメイクを考えたり、ブーケを作ったりして準備を重ねてきました。

そのうち1人は、バックスタッフとして照明を担当しました。

今までの学びの成果が詰まった集大成。家族や先生への感謝の気持ちを込めて、1歩1歩ランウェイを歩きました。

（代表の3年生）

「決して楽しいことばかりではなかったけど、みんなと過ごした3年間は何よりもかけがえのない宝物です」

（3年生のお父さん）

「成長したなっていうのと、大人になったなっていうのと、自分が進みたい道に対して一生懸命3年間頑張ってくれたので、専門学校に行くんですけど、しっかり応援して自分の夢を叶えてほしい」

（3年生）

「3年間がめっちゃ早かったです。卒業は寂しいんですけど、みんな将来に向かって頑張っていくと思うので、ヘアメイクさんになろうと思っています」