フィギュアスケートペアフリー、三浦璃来選手（24）と木原龍一選手（33）の「りくりゅうペア」が獲得した大逆転の金メダルに、日本中が熱狂しました。福岡市内のスケート場では17日、「オリンピック効果」で、平日にもかかわらず、利用客が通常の倍に増えていました。

■オーヴィジョンアイスアリーナ福岡・大穂威憲 支配人

「今回の“りくりゅうペア”の活躍と、これから女子のシングルもありますので、また日本人選手が活躍すると、多くのお客様に来場してもらえると期待しています。」

リンクに夢を描く子どもたちもいます。



■池尻奨樹くん（6）

Q.フィギュアスケートの魅力は何ですか？

「ジャンプをいっぱい跳んで、スピンを回れるところが楽しいです。みんなにすごいと思われる選手になりたいです。」

世界での活躍を視野に入れている選手もいました。



こちらは、5歳からフィギュアスケートを始めた中学1年生の佐久間陸さん（13）です。フィギュアスケートの選手権では、11歳から12歳の部門でおととしと去年、連続の日本一になっています。



■佐久間陸さん（13）

Q.オリンピックは見ていますか？

「今回はイタリアまで行ってきました。男子のショートとフリーを見て、何日か前に帰ってきました。やっぱりすごかったです。」



掲げた夢は、もちろん。



■佐久間さん

「自分もオリンピックに出てみたいと思います。」



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月17日午後5時すぎ放送