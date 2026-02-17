◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート ペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は史上初の快挙となった。

＊ ＊ ＊

りくりゅうの金メダル獲得について、米メディア「ＵＳＡトゥデイ」は「五輪の金メダルにふさわしい勝者だった」と伝えた。

ＳＰ５位という結果を「リフトで重大なミスを犯し、メダル獲得は絶望的に思われた。木原は両手で顔を埋め、得点を見ることができなかった」と表現した上で「その２４時間ちょっと後、彼はひざまずき、三浦も彼とともに抱き合って喜びの涙を流した。予想外であり、（金メダルに）ふさわしい勝者だった」と伝えた。

米メディア「ＥＳＰＮ」も「破ることのできない高得点を叩き出した」「連続ジャンプを完璧に決め、三浦は優雅に着氷」「三浦と木原はクリーンな演技でプログラムに華を添えた」などと報じた。