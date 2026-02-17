伊那市で強盗未遂事件です。



17日午後、伊那市の集合住宅で女性2人が男に刃物のようなもの突き付けられ、「金を出せ」などと脅されました。



男は何も取らずに逃走し、警察は「強盗未遂事件」として逃げた男の行方を追っています。



警察によりますと17日午後2時半ごろ、伊那市境の集合住宅で男が玄関のドアを開け女性2人に対し刃物のようなもの突き付け「金を出せ」などと脅しました。





女性が「金はない」と答えると男は凶器を持ったまま何も取らずに逃げたということです。当時、家には住人の60代の女性と親族の70代の女性がいましたが2人にけがはありませんでした。逃げた男は年齢が30代から40代、身長は165センチくらい。上下黒の服装で中肉だったということです。現場は「JR伊那市駅」から南東におよそ1.5キロの場所で田んぼや住宅が立ち並ぶ地域です。事件を受けて現場近くの「伊那東小学校」ではおよそ600人の児童全員の保護者に迎えの連絡をして対応にあたっているということです。警察は「強盗未遂事件」として逃げた男の行方を追っています。