NRING30 アーモンドベージュ

ナガオカは、NAGAOKAブランドより、イヤリングのように掛けるだけで使えるながら聴きワイヤレスイヤフォン「NRING30」を発売した。カラーはワインボルドー、ネイルピンク、ベビーパープル、パウダーブルー、アーモンドベージュ、ピュアブラック、ペールグリーンの7色。価格はオープンで、市場想定価格は6,980円。

耳の対珠(たいじゅ)部分に軽く引っ掛けるだけのシンプルな構造を採用。耳の穴に押し込んだり、挟み込んだりしないため、長時間でも痛くなりにくいストレスフリーな装着感を実現した。

上段左からワインボルドー、ネイルピンク、ベビーパープル、パウダーブルー、下段左からアーモンドベージュ、ピュアブラック、ペールグリーン

耳をふさがないオープンデザインにより、音楽を楽しみながら周囲の音も自然に聞こえるため、「通勤・通学、家事、オンライン会議、散歩など、日常のあらゆるシーンで快適に使える」としている。

Bluetooth 5.3準拠で、コーデックはSBC、AACをサポート。連続再生時間は6時間。イヤフォンの充電時間は約2時間。充電ケーブル、ストラップなどが付属する。

ワインボルドー