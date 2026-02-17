18日から始まる国会を前に、自民党では66人の新人を対象に研修がありました。かつては当選直後に“料亭に行きたい”と発言し物議を醸した新人議員もいました。党内では引き締めが図られています。

■自民幹事長「謙虚な気持ち忘れることのないように」

自民党本部に集められた新人議員たち。66人が当選した“高市チルドレン”です。

自民党・斎藤健衆院議員「皆さん方に申し上げたいことは、今回の当選はもちろん皆さんの努力もありますけど、高市首相のお力によるところが大きい」

自民党・鈴木幹事長「常に謙虚な気持ちを決して忘れることのないように」

かつて、自民党にはこんな新人議員がいました。

元衆議院議員・杉村太蔵氏（当時26）「正直な気持ちですよ。やるしかないな、そういう気持ちでいっぱい」

◇

当時、自民党最年少の26歳で初当選した杉村太蔵氏。当選直後、「料亭に行きたい」「BMWに乗りたい」などの発言が問題に。

元衆議院議員・杉村太蔵氏（当時26）「きっぱりと否定しておきたいと思います。BMWは購入しておりません。ただサラリーマン時代から欲しいなぁという気持ちはございましたが」

■研修では「メディアには気をつけろ」という話も

今回、かつてない議席数を獲得した自民党。

高市首相「（レンコンは）先が見通せる縁起物。高市内閣では地方自治体や事業者の皆さんの予見可能性を高めるべく、予算の振り方をガラッと変える予定でございます」

勢いに乗っている時だからこそ。

自民党・鈴木幹事長「発言につきましても思うことを思いっきり言うのは、しゃべる本人にとってはスカッとして気持ちいい。自分の発言がどのような影響を及ぼすのか」

およそ1時間半にわたった研修会。

自民党・金沢結衣議員「国会議員の心構えを諸先輩方から学ばせていただきました。ちゃんと頑張ってまいります」

終了後、メディアの取材に応じる新人議員はほとんどいませんでした。

◇

出席した新人議員「『メディアには気をつけろ』という話もありました。だから誰も応じなかったんでしょう」

そんな中、取材に応じてくれたのは藤田ひかる議員。妊娠しながら選挙を乗り越えた新人議員です。

自民党・藤田ひかる議員「自民党議員としての心構え、地元での活動のアドバイス、有意義な時間になった。心構えもしっかり伺って、私自身もSNS含めて発信することも国会議員の仕事だと思う。無事に産むこと、国会議員としての職責を果たすこと、健康に気をつけながら頑張りたい」

多くの新人議員は18日から初めての国会にのぞみます。