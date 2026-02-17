歌手のアンジェラ・アキ（48）が、音楽番組に出演した際の最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。

【映像】「少し痩せた気がします」アンジェラ・アキの最新ショット

これまでもSNSで、正座する息子の写真や仲むつまじい親子ショットなど、日常の様子を発信してきたアンジェラ。2023年11月にはInstagramを開設し、ミュージカル音楽作家を目指して渡米してから10年が経過したタイミングで、日本で再始動することを発表していた。

2025年7月の更新ではメガネをはずした貴重な姿を公開。「めちゃかわ」「雰囲気変わりましたね」など、話題になっていた。

最新ショットに反響「少し痩せた気がします」

2026年2月16日には、音楽番組に出演した際のジャケット姿の最新ショットを披露。「12年ぶりの生放送、CDTVライブ！ライブ！が無事に終わりました。2曲も、そしてフルサイズで歌わせてもらえて、幸せでした」とコメント。

この投稿には「アンジー綺麗。歌声もお顔もほんとに美しかったです！」「少し痩せた気がします」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）