¡ÚSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡Û¥«¥Ê¥À¤«¤éÃæ·Ñ¤ÇÉñÂæ°§»¢¤Ë»²²Ã 29ºÍÃÂÀ¸Æü¤òÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬à¥ê¥â¡¼¥È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼á
Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬17Æü¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ°§»¢¤Ë¡¢³¤³°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚSnow ManÌÜ¹õÏ¡¡Û¥«¥Ê¥À¤«¤éÃæ·Ñ¤ÇÉñÂæ°§»¢¤Ë»²²Ã 29ºÍÃÂÀ¸Æü¤òÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤¬à¥ê¥â¡¼¥È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼á
¸½ºß¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Î»£±Æ¤Î¤¿¤á¥«¥Ê¥À¤ËÂÚºßÃæ¡£
±Ç²è´Û¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é´¿À¼¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ïà¼¿¸¶ÎéÆó¤ò±é¤¸¤¿ÌÜ¹õÏ¡¤Ç¤¹¡£º£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦ÌÌÇò¤¤·Á¤ÎÃæ·Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤À¤±¤É»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹á¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤âàËÍ¤â°ú¤¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤é¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¤Ä¤é¤ì¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤¤¡£¥ê¥â¡¼¥È¤ò»È¤Ã¤¿ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï½ª»Ï¤Ê¤´¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÆü¡¢2·î16Æü¤Ë29ºÍ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¡£ÂÚºßÀè¤Î¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¤Þ¤À16Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÅÐÃÅ¼Ô¤È½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ134´Û¤Î±Ç²è´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿´ÑµÒ¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¼¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ÎÉ¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤ÏÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¼¿¸¶ÎéÆó¤ÎË´¤ºÊ¡¦ÍÚ¤ò±é¤¸¤¿¿·ÌÚÍ¥»Ò¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤âÃæ·ÑÀè¤«¤é¾®¤µ¤¯Çï¼ê¤Ç»²²Ã¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤Øà¤Þ¤º¡¢º£Æü¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë²èÌÌ¤ËÂç¤¤¯±Ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤óá¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¿·ÌÚ¤µ¤ó¤â¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¾å¤²¤Ê¤¬¤éàÂç¤¤¤¡Äá¤È¤Ý¤Ä¤ê¡£²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï2·î16ÆüÉÕ¤±¤Ç´ÑµÒÆ°°÷122Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ16²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£
ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤ÏàËÍ¤Ïº£¥«¥Ê¥À¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤³¤Î±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤¬³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤»×¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÊóÆ»¿Ø¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢º£ÅÙ¤Ï¾®¤µ¤Ê¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Û¤Ü¼ÂÊªÂç¤ÎÌÜ¹õ¤µ¤ó¤¬¿¿²£¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÉÍÊÕ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¾Ð¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡£
¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ËÌÜ¹õ¤µ¤ó¤â¤Ä¤é¤ì¡¢´é¤ò¼ê¤ÇÊ¤¤¤ÂçÇú¾Ð¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È¤·¤¿ÉñÂæ°§»¢¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
