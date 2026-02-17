将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月17日、和歌山市の「和歌山城ホール」で第4局1日目の対局を行い、永瀬九段が68手目を封じて指し掛けとした。あす18日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。

【映像】美しすぎる…永瀬九段が注文した“トロ三原色”本鮪重

藤井王将が追いつき2勝2敗のタイとするか、永瀬九段が3勝で念願のタイトル奪取に“王手”をかけるか。大注目の中で行われているシリーズ第4局は、和歌山市の「和歌山城ホール」を舞台に争われている。

藤井王将の先手で角換わりに進んだ一局は、本局でも永瀬九段が研究をぶつける展開に。藤井王将は深い前傾姿勢で盤上をのぞき込むなど、持ち時間を使うこととなった。慎重な序盤戦を経て、主導権を握ったのは永瀬九段。難解な中盤戦も研究の範囲だったか、後手から力強く攻める進行となった。

解説を務めた井出隼平五段（34）は、「後手ペースくらいは言ってもいいのかなと思う。藤井王将は形勢自体は大きく離れていないが、指しずらいところに持っていかれていると思う」と印象を語っていた。

午後6時、立会人の稲葉陽八段（37）が封じ手の定刻となったことを告げると、手番の永瀬九段はすぐに「封じます」と発声し、指し掛けとした。封じ手の考慮時間は12分。第4局はあす18日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。持ち時間は各8時間の2日制。

【封じ手時点での残り持ち時間】

藤井聡太王将 3時間50分（消費4時間10分）

永瀬拓矢九段 4時間48分（消費3時間12分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）