第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、久しぶりの自炊として「ステーキ焼きそば」を作ったことを報告しました。



【写真を見る】【 花田虎上 】 「ステーキ焼きそば」を堪能 「スープも焼きそばも全て茶色」 自作料理を公開



花田さんはブログ投稿で「久々に自炊です！」と書き出し、「ステーキを焼いて何を作ったかと言うと」とフライパンでステーキを焼く姿の写真と共にコメント。







その答えとして「ステーキ焼きそば」とステーキを焼いて焼きそばに仕上げたことを紹介。「スープも焼きそばも全て茶色」と料理の特徴を自らユーモアを交えて表現しています。







公開された画像では、完成した料理は青緑色の模様が施された深皿に盛られ、食欲をそそる茶色の麺と焼き色のついたステーキ肉が混ざった「ステーキ焼きそば」となっています。







また、花田さんは同じ日に洗車をしたことにも触れ、「自分が洗車したら雨が降る」と自虐的にコメント。天候に恵まれなかったことを笑いに変えています。







花田さんの投稿には「#花田虎上」「#洗車」「#焼きそば」「#ステーキ」のハッシュタグが添えられており、自宅での日常の一コマを気軽にファンと共有する姿勢がうかがえます。







この投稿に、「茶色のご飯て1番美味しいんですよね」「焼きそばにステーキ夢がある！！ご馳走だ」「高級 焼きそば食べて見たいなぁ」「ステーキ焼きそば〜〜これ、お店で売り出したら大人気になりそうじゃないですか」「せめてネギでも入れてと、突っ込みたくなりますが」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】