第６弾は“アニマルお仕事”に大注目！

アンタッチャブルがMCを務める動物リスペクトバラエティ『動物さまの言うとおり』が、３月１日（日）午後４時５分からフジテレビ系で放送決定に。

【写真】きしたかの・高野の愛猫「ごま吉」。かわいい！

『動物さまの言うとおり』は動物の生態や生き方から、私たち人間が生きるヒントを学ぶ“動物リスペクトバラエティ”。

第６弾となる今回は、世の中にある多種多様な“アニマルお仕事”に大注目！

スタジオに矢田亜希子、なすなかにし、狩野英孝、村上佳菜子を迎え、動物にまつわる様々な「動物のためのお仕事」を通して、動物への深い愛情を注ぐ仕事人たちの技術と努力の全貌に迫ります。

驚きの技術！動物たちを陰で支えるエキスパート企業

動物園や水族館には、動物たちを陰で支える数多くの仕事が存在するのをご存じでしょうか？

今回番組が取材したのは、動物たちの生活に欠かせない「超技術」を誇る、動物のためのエキスパート企業です。

・「動物の赤ちゃんが飲む粉ミルクをつくっているのは、誰もが知るあの企業!?」



動物用の粉ミルクを作っているのはあの企業！？ (c)テレビ静岡『動物さまの言うとおり』

・「動物たちが暮らす岩や木に隠された秘密とは？」

・「水族館の巨大水槽を支える匠の技」

・「本物そっくりのぬいぐるみを手がけているのは――」



本物そっくりのぬいぐるみ。手掛けているのは…(c)テレビ静岡『動物さまの言うとおり』

その裏側には、動物たちのために細部までこだわる職人たちの、地道な努力と匠の技があった＿＿。

スタジオには【ある動物】の育児用ミルクが登場します。

今回取材したエキスパート企業では、実際の動物の母乳を分析し、それぞれの動物に適したミルクを開発しているという。アンタッチャブル・山崎となすなかにし・中西が実際に試飲しますが…果たして、どんな動物のミルクなのか？ その味とは？

こんなものまで！？知られざるペットグッズの世界

また、ある調査によると、ペット関連グッズの市場規模は、いまや２兆円に迫る勢いで年々拡大しているそう。そこで番組では、そんなペットグッズやペットにまつわるサービスの実力を徹底調査。

調査に挑むのは、実は大の猫好き・きしたかの高野。愛猫「ごま吉」とともに、大ヒット中のネコグッズを体験します。



自宅でネコグッズを調査するきしたかの・高野 (c)テレビ静岡『動物さまの言うとおり』

いつも怒っているイメージのある高野ですが、愛猫とのロケでは別人のような一面を見せ、事務所の先輩・狩野英孝も「こんなかわいらしい高野、見たことない！」と驚くほど。最新グッズとともにいつもと違う高野の表情にも注目してください。

一方、犬用おもちゃの開発チームの会議に参加したのは、なすなかにし。那須は愛犬「ししまる」を溺愛中で、「ししまるが喜ぶおもちゃをつくりたい」と意気込みます。

2人は会議でも積極的に意見を出し、かなり手ごたえを感じたようだが、果たしてアイデアは採用されたのでしょうか？

さらに、飼い主の服を愛犬用にリメイクする、今、話題のサービスを体験したのは番組５回目の出演となる矢田亜希子。

愛犬「もなか」のため、思い出のつまった服を持参した矢田。実際にリメイクされた服がスタジオに登場すると、そのかわいさに、同じく愛犬家の村上佳菜子も「私もつくってみたい」とうらやむほど。矢田の思い出の服はどのように生まれ変わったのでしょうか。

最高のおもてなし！愛犬と泊まれるホテルの裏側へ

愛犬家の間で手厚い「おもてなし」が話題のホテルを訪れたのは村上佳菜子。

今回は新人ホテルスタッフとして潜入取材！リピーターが絶えないというホテルの「おもてなし術」のヒミツに迫ります。

ホテルには飼い主も愛犬もうならせる仕掛けが随所に施され、とにかく“犬ファースト”。細やかな気配りが詰まった、「おもてなしの極意」を学びます。



新人ホテルスタッフとして潜入取材する村上佳菜子 (c)テレビ静岡『動物さまの言うとおり』

スタジオには、ロケに参加した矢田亜希子、なすなかにし、村上佳菜子に加え、番組全6回出演のおなじみ・狩野英孝も参戦！

今回は、その狩野が出題者となり、動物好きで知られる柴田が、【視聴者プレゼント】をかけたクイズに挑むコーナーも。正解はほぼ不可能と思われる超難問クイズに、柴田は動物への知識と愛で立ち向かえるでしょうのか？

そして、山崎が「貴重な場面！」と、この番組の一番のみどころに挙げた狩野のコーナーMCも必見！

今回も、「へぇ〜」と思わず言いたくなる情報や、かわいい動物の映像、そして何より「動物愛」にあふれた７５分！ぜひご期待ください！

＜アンタッチャブル コメント＞

柴田：『動物様の言うとおり』第6弾の放送です。山崎さん、今回はいかがでしたか？

山崎：第５弾と……まったく一緒でした！

柴田：もう、それじゃ見てくれなくなっちゃうから！全然内容は違いますよ。まずいです！

山崎：見どころは、何といってもMC・狩野。なかなか見られない、貴重な英孝ちゃんのコーナー仕切りを、ぜひ見ていただきたいですね。

柴田：第６弾も、動物のことがもっと大好きになる情報が満載です。動物たちとこんなことができるんだ、こんなことをしてあげられるんだ、という新しい発見がたくさん詰まっています。ぜひ番組を見て、実際にやってみたり、足を運んだりして、楽しんでいただけたらと思います。

＜出演者コメント＞

【矢田亜希子】

この番組に出させていただくと、毎回必ず楽しみが増えていくんです。「次はここに行ってみようかな」と思えるのが本当にうれしくて。今回も、広島の動物園にいる【ある動物】を初めて知って、新幹線に乗って、見に行きたくなりました！

また今回は初めてロケにも参加して、自分の服を愛犬「もなか」の服にリメイクできたことも、とてもうれしかったです。次は、息子の思い出の服でも作れたらいいなと思いました。

【なすなかにし】

中西：初めて出演させていただきましたが、動物のためのお仕事が本当に多彩で感動しました。アイデアも素晴らしいですし、動物たちへの気遣いも素敵だと思いました。僕も今日、家に帰ったらリビングを擬岩にするところから始めたいと思います（笑）。

那須：本当にいい番組ですね。（愛犬「ししまる」のために）リメイクもめっちゃ、やりたいです。自分が着ていた服のにおいが残っているっていうのも、大事だと思いますし、やってみたいですね。

中西：私はね、この番組をかなり高く評価していますよ。ぜひこれからも続けていただきたい。

那須：誰やねん、お前（笑）。

【狩野英孝】

この番組に出ると、毎回、知識や雑学、人に話したくなるネタが増えていくんですよ。今回、僕が言いたいのは、動物の赤ちゃんが飲んでいるミルクを作っているのは【あの企業】だよ、と。自信満々で誰かに言いたいです。

印象に残っているのは、VTRに登場した後輩の高野（きしたかの）。自宅で愛猫と一緒だったせいか、高野のかわいらしいところを見られたし、怒らない高野も久々に見たというか。ああいう高野もいるんだなって、新鮮でした。

【村上佳菜子】

驚いたのは、地元・名古屋の東山動植物園の擬木と擬岩。今まで、動物ばかり見ちゃって、木や岩に注目したことなかったので…。今回、その裏側を知ることができたので、改めて、そこに注目して行きたいなって思いました。

また、自分も訪れたことのあるホテルで新人スタッフとしてロケをさせていただき、裏側の立場に立つのって、すごく楽しかったと思う反面、ちょっと人見知りをしてしまって、「おすまし佳菜子」になっちゃったんです（笑）。

もっとロケでは攻めていかないとなって、大反省しています。ぜひ、もう一回、行かせてほしいです！

―――

【番組概要】

[タイトル] 『動物さまの言うとおり アニマルお仕事大図鑑SP』

[放送日時] ３月１日（日）午後４時5分〜５時20分 （フジテレビ系列2８局ネット）

[出演者]

M C：アンタッチャブル （山崎弘也 柴田英嗣）

ゲスト：矢田亜希子 なすなかにし(中西茂樹 那須晃行) 狩野英孝 村上佳菜子

VTR出演：高野正成（きしたかの）