【速報】死亡した１７歳少年の死因は「心臓貫通創による心停止・出血」　大阪・道頓堀刺殺事件　凶器は折り畳み式ナイフか

大阪の道頓堀で、少年３人が刺されうち１人が死亡した事件で、死亡した１７歳少年の死因が「心臓貫通創による心停止・出血」と判明しました。



心臓を貫通するほどの傷を負わせた凶器は、折り畳み式ナイフだったとみられています。



２月１４日（土）の深夜、大阪・道頓堀で、奈良県の会社員・鎌田隆之亮さん（１７）ら少年３人が刺され、鎌田さんは死亡しました。他の少年２人のうち、１人も意識不明の重体です。





この事件をめぐっては、殺人の疑いで岩崎龍我容疑者（２１）が逮捕されています。捜査関係者によると、岩崎容疑者は犯行の約１０時間後に、大阪市浪速区の路上で身柄を確保された際、折り畳み式ナイフを所持していたということです。このナイフが、犯行に使われた凶器とみられています。大阪府警は１７日午後、司法解剖の結果を発表。亡くなった鎌田さんの死因は「心臓貫通創による心停止・出血」だったということです。▽容疑者と被害少年らはグリ下に出入り面識あったか岩崎容疑者と被害少年らは、道頓堀にある“グリコの看板”下の遊歩道、いわゆる「グリ下」に出入りしていて、面識があったとみられています。捜査関係者などによると、事件直前に岩崎容疑者は、少年らの知人の少女に迷惑行為をしたとして鎌田さんらから注意され、口論になっていたとみられています。取り調べに対し岩崎容疑者は、刺したことは認める一方、「殺意はありませんでした。はじめはナイフで威嚇するつもりでした」と供述しています。