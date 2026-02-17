宮田俊哉、キスマイのローラースケート秘話「結成して20年、ずっと右側通行やってます」試写で笑いすぎる
俳優の芳根京子、Kis-My-Ft2の宮田俊哉が17日、東京・渋谷で行われたディズニー＆ピクサー最新作『私がビーバーになる時』（3月13日公開）のビーバーズ結成イベントに参加した。
【写真】かわいい〜！ビーバーみたいな宮田俊哉&芳根京子&小手伸也
主人公・メイベル役の日本版声優を芳根が、メイベルの仲間となるのんびり屋すぎて食べられがちな癒し系ビーバー・ローフ役を宮田が担当する。本作について芳根は「かわいすぎて笑えてくる！宮田さんと同じ回で試写を観させてもらったんですけど、宮田さんの笑い声が聞こえるぐらい！」と明かし、宮田は「面白くて！」と照れていた。
作品にあわせて、今までに体験した驚きのルールを語ることに。宮田は「普段、Kis-My-Ft2というアイドルグループをやっているんですけど、我々はローラースケートを履いてパフォーマンスをすることもあるんです。全然ぶつからないじゃないですか。あれ、『右側通行』というルールがあるんです」と明かし、周囲も驚き。「日本の道路は左側通行なんですけど、我々は右側通行の欧米式なんです。当たらないように決めた時に『じゃあ、右で』と決まった。結成して20年、ずっと右側通行やってます」と秘話を語っていた。
本作は、動物好きの大学生メイベルが、おばあちゃんとの思い出が詰まった森を高速道路計画から守るため、極秘テクノロジーで“ビーバーの姿”になって動物たちの世界へ飛び込む物語。見た目はビーバー、中身は人間のまま潜入した先で、人間の常識が通じない“とんでもない”動物社会に直面する。元の体に戻るタイムリミットが迫る中、メイベルは動物たちとともに森を守る作戦を仕掛けるが…。
イベントには、小手伸也、渡部篤郎も参加した。
