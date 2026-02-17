「こたつは生活感が…」「おしゃれ部屋を守りたい」けど寒い…“置かないこたつ”という選択
季節の変わり目に、恋しくなるこたつ。でも、正直インテリアに合わない、場所を取る、掃除が面倒…。まだまだ寒い時期が続くなかで、そんな理由から購入をあきらめる人も多かったのではないか。そこで注目したいのが、“ひとり用”の着るこたつ。省スペースで取り入れやすく、必要な部分だけを効率よく温められるからおすすめだ。
【写真】「使ったらもう戻れない」動けるこたつで全身速暖
■電気毛布 着るこたつ【2025新登場・360°立体発熱】
360°立体発熱設計で、肩から腰、足元まで包み込むように暖める着るこたつタイプの電気毛布。8段階の温度調節と最大12時間のタイマー付きで、シーンに合わせて細かく設定できる。掛け・敷き兼用仕様なので、ソファでのひざ掛けやデスクワーク中の腰巻き、就寝時の敷毛布としても活躍。ふわふわ素材で肌触りもよく、丸洗い可能なのもうれしいポイント。エアコンに頼りきらず、必要なところだけを効率よく温めたい人に最適だ。
●おすすめポイント
・360°立体発熱で全身しっかり速暖
・8段階温度調節＆12時間タイマー付き
・丸洗い可能で清潔に使える
■【山善】電気毛布 着る毛布 くるみケット YAPP-401AC
家電メーカー山善の“くるみケット”は、着る毛布と電気毛布を融合させた人気モデル。室温センサーを搭載し、冷え込みに合わせて自動で温度をコントロールするため、無駄な電力を抑えながら快適な暖かさをキープできる。ダニ対策機能やオートオフ機能も備え、安全面にも配慮。丸洗い可能でお手入れも簡単だ。ひざ掛け・掛け毛布・敷き毛布として使える汎用性の高さも魅力で、ワンルームでも取り入れやすい“ちょうどいいこたつ”といえる。
●おすすめポイント
・室温センサーで自動温度調整
・ダニ対策＆オートオフで安心
・丸洗い可能＆多用途に使える
■着るこたつ 日本製 電気足温器 フットウォーマー
足元を重点的に温めたい人にぴったりなのが、移動可能な一人用こたつ型フットウォーマー。急速昇温タイプの電熱線を採用し、スイッチを入れてすぐに暖かさを実感できる。6段階の温度調節と5段階タイマー設定が可能で、在宅ワークや読書時間にも最適。過熱保護や使い忘れ防止機能も搭載し、安全面にも配慮されている。エアコンの設定温度を上げなくても足元がしっかり温まるため、暖房費の節約にもつながるアイテムだ。
●おすすめポイント
・足元集中型で効率よく暖める
・急速昇温＆細かな温度設定
・省エネ＆安全機能付き
■【山善】USB 着る電気毛布 まるでコタツ YKTPD-15
USB PD対応でモバイルバッテリーから給電できる、コードレスタイプの着るこたつ。自宅はもちろん、オフィスやアウトドア、車中泊など電源が取りづらい場所でも活躍する。軽量設計で動きやすく、“着たまま移動できるこたつ”という新しいスタイルを実現。もちろん丸洗い可能で、清潔に保てる。エアコンの風が苦手な人や、スポットで体を温めたい人にとって、持ち運べる暖房という選択肢は想像以上に快適だ。
●おすすめポイント
・USB給電＆コードレスで使える
・軽量で持ち運びやすい
・洗えて清潔に使える
こたつは快適な家具だけど、フローリングの部屋にはどうしてもマッチしなかったり、“生活感”が出やすい。部屋の雰囲気を崩したくない、スペースを取りたくないという人にとっては少しハードルが高い存在でもある。“ひとり用”の着るこたつなら、必要なときだけ、必要な分だけ暖められる。この冬は、まずは“着るこたつ”を試してみてはどうだろうか。
