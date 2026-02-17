コントも漫才も操り、“次世代ブレーク候補”にもあげられていたお笑いコンビ「20世紀」が、3月末をもって解散する。しげ（32）木本悠斗（32）が17日、それぞれSNSを更新し、発表した。

コンビは大阪・よしもと漫才劇場に所属し、25年は初の全国ツアーを開催、M−1グランプリでは準決勝まで進出した。コントも漫才もでき、ブレークが期待されるコンビとして、ファンの間では知られていた。

所属の吉本興業は「よしもと漫才劇場所属のコンビ『20世紀』が解散することとなりましたので、下記の通りご報告申し上げます。M−1グランプリ準決勝進出の実績があり、漫才劇場でも実力・知名度ともに高いコンビです」とし、解散日は3月31日だという。

コンビでの最後の出演は、3月21日にCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホール（大阪市）で行われる「ワールドイズメゾンin大阪」になる予定。

今後の活動については「両名とも引き続き弊社に所属し、新たな相方を探しながら芸人活動を継続いたします」としており、大阪を拠点にそれぞれ活動する方針だ。

◆20世紀 2014年（平成26年）4月、コンビ結成。ともにNSC（吉本総合芸能学院）35期。

しげ 1994年1月31日生まれ、山口県美祢市出身。趣味はアニメ・マンガ鑑賞、サウナ、サッカー（プレミアリーグのニューカッスルが好き）。身長173センチ。

木本悠斗（きもと・ゆうと） 1994年1月5日生まれ、山口県山陽小野田市出身。趣味はプロ野球（千葉ロッテマリーンズ）、爬虫（はちゅう）類に詳しい、ドッジボール。身長176センチ。